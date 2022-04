África do Sul: início do julgamento do caso Senzo Meyiwa

Julgamento/Morte Senzo Meyiwa

Está previsto para esta sexta-feira, 22 de Abril, o início do julgamento do caso Senzo Meyiwa, um conhecido jogador de futebol sul-africano, que foi assassinado em 2014. Oito anos depois, muitas perguntas continuam sem resposta.

O aguardado julgamento relativo à morte do jogador Senzo Meyiwa, assassinado em 2014, terá finalmente início esta sexta-feira, depois de já ter sido adiado por duas vezes.

No Tribunal Superior de Gauteng, em Pretória, vão sentar-se hoje, no banco dos réus, cinco suspeitos da morte da estrela sul-africana: Fisokuhle Ntuli, Muzikawukhulelwa Sibiya, Bongani Sandiso Ntanzi, Mthobisi Prince Mcube e Mthokoziseni Maphisa.

Os cinco homens são acusados de homicídio, tentativa de homicídio, porte de arma de fogo e munições e assalto à mão armada. Todos têm um historial de violência passado.

O antigo jogador e capitão da seleção sul-africana “Bafana, Bafana”, recorde-se, foi morto durante uma visita à sua alegada amante, a cantora Kelly Khumalo, perto de Joanesburgo. Senzo Meyiwa foi baleado enquanto estava a conviver com a namorada, familiares e alguns amigos.

Desde então, e após ouvidas todas as testemunhas, a teoria de um assalto mal-sucedido tem sido utilizada para explicar o crime, no entanto, oito anos depois muitas dúvidas persistem.

Até hoje, o mistério permanece no ar e não se sabe ao certo o que terá acontecido naquela noite. Se se terá tratado efectivamente de um assalto que correu mal ou de um crime premeditado.

Ao longo dos últimos anos, este crime tem suscitado imensa curiosidade na África do Sul e já foi mesmo tema de um documentário com 5 episódios, onde são abordadas as várias contrariedades deste caso.

