Nigéria

Pelo menos 80 mortos na explosão de uma refinaria ilegal no sul da Nigéria

Fumo proveniente da explosão de uma refinaria ilegal no sul da Nigéria em 2017. © AFP

Texto por: RFI 2 min

As autoridades da Nigéria deram conta este domingo de uma explosão que matou pelo menos 80 pessoas numa refinaria clandestina na passada sexta-feira na região petrolífera do Delta do Níger, no sul do país, palco há décadas da exploração ilegal de hidrocarbonetos.