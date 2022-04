República Centro-Africana

República Centro-Africana adopta bitcoin como moeda oficial

Presidente Faustin-Archange Touadéra promulgou a lei que adopta a bitcoin como moeda oficial da República Centro-Africana. © Carol Valade / RFI

Texto por: RFI 1 min

A República Centro-Africana tornou-se esta quarta-feira, 27 de Abril, no primeiro país africano a adoptar a bitcoin como moeda oficial, ao lado do franco CFA. A decisão está a preocupar os bancos dos países ocidentais que receiam que o uso de criptomoedas possa contornar as sanções impostas à Rússia.