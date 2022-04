Sudão

Sudão: Violência de regresso ao Darfur

Na vila de Massalit, uma minoria sub-saariana foi atacada por combatentes provenientes de tribos árabes, provocando a morte a 150 pessoas, incluindo 17 crianças e 27 mulheres. © AFP

Texto por: Marco Martins 1 min

As Nações Unidas e a União Europeia estão preocupadas com o recrudescimento de violência no Darfur, região ocidental do Sudão. Confrontos entre as populações sub-saarianas e árabes eclodiram na passada sexta-feira 22 de Abril. A região está sob tensão.