EUA consideram que a Tunísia tem de dar garantias democráticas para obter ajuda

Tunísia

O Secretário de Estado norte-americano disse ontem que a Tunísia tem de enveredar novamente para a via da democracia para reivindicar ajuda económica internacional. A Tunísia que tem estado confrontada com uma grave crise económica, pediu ajuda ao FMI, mas tem visto o seu Presidente atribuir-se cada vez mais poderes, suscitando preocupação no seio da comunidade internacional.

Discursando ontem perante uma comissão da Câmara dos Representantes, o secretário de Estado americano, deu conta da sua preocupação perante o caminho tomado pelo Presidente tunisino Kais Saied que se tem atribuído cada vez mais poderes e considerou que a Tunísia deveria "no mínimo" organizar até ao final do ano as prometidas eleições parlamentares.

"Deixamos claro que o nosso apoio é possível, mas queremos ver a Tunísia voltar ao caminho que era o seu", declarou Antony Blinken ao referir-se às recentes decisões tomadas pelo chefe de Estado tunisino.

Eleito em 2019, Kais Saied decidiu no passado mês de Julho atribuir-se o essencial dos poderes no seu país, depois de demitir o Primeiro-ministro. Em Março, dissolveu o parlamento e na passada sexta-feira, assumiu o direito de nomear alguns dos membros e o próprio chefe da Comissão eleitoral que deveria supervisionar as eleições legislativas previstas este ano.

Estas decisões não têm deixado de suscitar preocupação, nomeadamente nos Estados Unidos que ainda esta semana reiteraram os seus apelos a um regresso rápido a "um governo constitucional".

Esta concentração dos poderes na figura do Presidente acontecem numa altura em que, paralelamente, Kais Saied tem estado a efectuar contactos junto do FMI no intuito de obter uma ajuda de um pouco mais de 3 mil milhões de Euros para fazer frente às despesas do Estado, numa altura em que se prevê um nível de endividamento de mais de 6 mil milhões.

Confrontada com uma crise económica agravada pelas restrições aplicadas no âmbito da luta contra a covid-19 que literalmente sufocaram o sector-chave do turismo, a Tunísia regista uma dívida ascendendo a mais de 82% do seu PIB este ano.

A ser validado um novo pacote de ajuda do FMI, este poderia ser o quarto envelope de apoio à Tunísia desde a Primavera Árabe, em 2011.

