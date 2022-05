Nações Unidas

António Guterres pede aos militares que devolvam poder ao povo em África

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres reçu par Macky Sall à Dakar, le 1er mai 2022. AFP - JOHN WESSELS

Texto por: RFI 2 min

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse no domingo que as juntas militares que tomaram o poder no Mali, Burkina Faso e Guiné Conacri devem devolver o poder ao povo "no mais curto espaço de tempo".