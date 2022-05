ONU/África

Encerramento do périplo africano do Secretário Geral da ONU

Secretário-geral da ONU, António Guterres, acompanhado do governador do Estado de Borno, na sua visita a campos de deslocados na Nigéria a 3 de Maio de 2022. © REUTERS/Afolabi Sotunde

Termina nesta quarta-feira, 4 de Maio, na Nigéria o périplo africano do secretário-geral da ONU. António Guterres avista-se, nomeadamente, com o chefe de Estado Muhammadu Buhari. A questão dos refugiados no Níger e, agora, na Nigéria, tem sido tema central da deslocação do ex primeiro-ministro português.