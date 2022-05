Norte do Sinai

Cinco militares egípcios mortos na Península do Sinai

Áudio 01:07

Posto de controlo do exército egípcio no norte do Sinai. REUTERS/Stringer

Texto por: Pedro Costa Gomes 1 min

Um general e quatro soldados morreram em combates com militantes extremistas na Península do Sinai, no Egipto, poucos dias depois de 11 soldados terem morrido num outro ataque.