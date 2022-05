Togo: Oito soldados morrem em ataque terrorista junto à fronteira do Burkina Faso

Togo

Oito soldados morreram e outros 13 ficaram feridos esta quinta-feira, 12 de Maio, depois de o governo togolês ter descrito um “violento ataque terrorista” realizado por “um grupo de indivíduos fortemente armados, ainda não identificados”.

Num comunicado, o executivo do Togo lamentou os mortos e feridos, anunciando tratar-se de militares do "posto avançado do dispositivo de Kondjoaré situado na localidade de Kpinkankandi, na prefeitura de Kpendal", ​​​​​​no norte do Togo.

O ataque decorreu perto da fronteira com o Burkina Faso, que sofre desde Abril de 2015 com frequentes ataques associados tanto à Al-Qaeda como ao grupo auto-proclamado Estado Islâmico.

Os ataques terroristas no Burkina Faso já obrigaram 1,85 milhões de pessoas a fugirem do país. até ao momento, o Togo tinha conseguido escapar a estes ataques, bem como o Benim. O terrorismo islâmico tem assolado países da região, como o Níger e a Nigéria, além do Burkina Faso.

