Países africanos e europeus comprometidos a lutar contra tráfico de pessoas

Dezoito países africanos e europeus, juntamente com organizações internacionais, comprometeram-se a fortalecer a colaboração contra o contrabando de migrantes e o tráfico de pessoas.

A conferência de alto nível que decorreu na capital senegalesa, em Dacar, reuniu, ao longo dos últimos três dias, 150 representantes de 18 países, incluindo Alemanha, Burkina Faso, Costa do Marfim, Espanha, Guiné-Conacri, França, Itália, Líbia, Mali, Mauritânia, Nigéria, Senegal e Chade.

Participaram ainda membros da União Europeia, da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC).

Os encontros decorreram na capital do Senegal, onde os participantes assumiram o compromisso de melhorar a recolha de dados e o intercâmbio entre países, a inclusão dos Ministérios da Justiça, juntamente com os da Defesa e do Interior, para uma melhor coordenação entre a Polícia e o Ministério Público, assim como o reforço da quadros legislativos.

Os participantes destacaram a importância de identificar as práticas de recrutamento de vítimas de tráfico de pessoas e candidatos à migração irregular, que é cada vez mais realizado através da Internet e das redes sociais.

