Ciclismo: Biniam Girmay, herói eritreu no Giro sem sequelas após acidente

A Volta a Itália em bicicleta termina neste domingo 29 de Maio em Verona. O equatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) veste a camisola rosa de líder. Mas a história inglória desta prova é a de Biniam Girmay, ciclista eritreu.

O dia 17 de Maio deveria ter sido de festa para Biniam Girmay, ciclista eritreu da equipa Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Pela primeira vez na história de uma das três grandes voltas - Tour, Giro e Vuelta -, um atleta da Eritreia, e sobretudo da África subsaariana, vencia uma etapa.

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) venceu 10.ª etapa do Giro, derrotando no sprint final o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), entre as cidades de Pescara e de Jesi numa distância de 196 quilômetros.

No entanto, a história acabou mal. No pódio, na hora de festejar, o ciclista eritreu magoou-se num olho com a rolha da garrafa de champanhe. A rolha da garrafa acertou-lhe, em cheio, no olho esquerdo. Com fortes dores no olho, Girmay teve mesmo de acabar o dia no hospital.

Biniam Girmay, ciclista eritreu. © AFP - LUCA BETTINI

No dia seguinte, o ciclista eritreu de 22 anos teve de desistir, devido a uma hemorragia no olho esquerdo: «Após o incidente no pódio, exames médicos revelaram uma hemorragia na câmara anterior do olho esquerdo de Biniam Girmay. A lesão está a evoluir de forma positiva e será acompanhada pela equipa médica da equipa nos próximos dias. A nossa prioridade é completar a recuperação da lesão e é por isso que decidimos, em conjunto com o corredor e os diretores desportivos, que Biniam não estará à partida da 11ª etapa», indicou Piet Daneels, médico da Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Uma semana após o incidente, temos novamente notícias do ciclista eritreu. Biniam Girmay ficou sem sequelas da lesão no olho esquerdo: «Sinto-me melhor, estou feliz por não ter sequelas. Quero agradecer aos médicos e à minha equipa pelo apoio. Espero poder voltar à estrada em breve, depois de descansar em casa, em Asmara», afirmou o ciclista de 22 anos nas redes sociais.

Recorde-se que o ciclista eritreu tornou-se no primeiro negro africano a vencer uma etapa numa das três grandes voltas.

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) venceu 10ª etapa do Giro. © AP - Massimo Paolone

