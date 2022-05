Senegal: incêndio em hospital mata onze bebés

Senegal

Onze bebés morreram, esta quarta-feira, num incêndio num hospital de Tivaouane, uma localidade no oeste do Senegal. De acordo com as autoridades locais, um curto-circuito poderá ter estado na origem do incêndio.

O incêndio foi provocado por “um curto-circuito e as labaredas propagaram-se rapidamente”, foi assim que explicou o autarca de Tivouane, localidade no oeste do Senegal. O sucedido vem mais uma vez expor as grandes carências e fragilidades do sistema sanitário do país.

“Acabo de saber, com dor e pesar, a morte de onze recém-nascidos num incêndio no serviço de neonatologia do hospital público" de Tivouane, publicou no Twitter o presidente senegalês Macky Sall. Que acrescentou, “às suas mães e famílias, exprimo a minha profunda compaixão”.

As autoridades locais avançaram igualmente que três bebés foram salvos.

A este fatídico episódio somam-se outros, já a 1 de Abril, uma mulher em fim de gravidez acabou por perder a vida num hospital público de Louga, no norte, depois de ter esperado em sofrimento extremo, mais de vinte horas, pela cesariana que reclamava desde o momento que entrou nos serviços de saúde.

A morte desta mulher, Astou Sokhna, de 30 anos, acabou por gerar uma enorme onda de indignação nas redes sociais e levou mesmo à demissão do director do hospital, depois do ministro da Saúde ter vindo a público dizer que a morte de Astou Sokhna poderia ter sido evitada.

