Basquetebol: Petro de Luanda no 2° lugar na BAL

Basquetebol

A fase final da BAL, Liga Africana de Basquetebol, terminou a 28 de Maio em Kigali, a capital ruandesa. A única equipa angolana presente na prova, o Petro de Luanda, terminou no segundo lugar.

Na final, os petrolíferos foram derrotados pelos tunisinos da US Monastir por 72-83.

Os angolanos terminaram no segundo lugar, enquanto os tunisinos sucederam aos egípcios do Zamalek.

A equipa egípcia acabou no terceiro lugar, derrotando os camaroneses da FAP por 97-74 na luta pelo último lugar no pódio.

Recorde-se que nas meias-finais da prova, os angolanos do Petro de Luanda venceram os camaroneses da FAP por 88-74.

De notar ainda que nos quartos-de-final, os angolanos do Petro de Luanda venceram os marroquinos da AS Salé por 102-89, os egípcios do Zamalek derrotaram os guineenses do SLAC por 66-49, os tunisinos da US Monastir esmagaram aos sul-africanos do Cape Town Tigers por 106-67, e por fim os ruandeses do REG perderam em casa frente aos camaroneses da FAP por 63-66.

Pelo segundo ano consecutivo, naquela que é a segunda edição da prova, todos os jogos a partir dos quartos-de-final decorreram em Kigali.

Aboubacar Pedro Gakou (esquerda), internacional angolano do Petro de Luanda. © Cortesia FIBA

