Futebol: Wydad arrecadou a Liga dos Campeões africanos

Os marroquinos do Wydad arrecadaram o troféu de vencedor da Liga dos Campeões africanos de futebol, derrotando na final por 2-0 os egípcios do Al Ahly.

Em Casablanca, em território marroquino, decorreu a final da Liga dos Campeões africanos de futebol entre o Wydad de Marrocos e o Al Ahly do Egipto.

Recorde-se que o Wydad eliminou os angolanos do Petro de Luanda nas meias-finais. Os marroquinos venceram por 1-3 em Luanda na primeira mão, e empataram a uma bola em casa, apurando-se assim para a final.

Na final, em casa, os marroquinos abriram o marcador aos 15 minutos com um tento do avançado Zouheir El Moutaraji.

Aliás o avançado marroquino foi o herói do Wydad visto que marcou um segundo tento aos 48 minutos.

O Wydad venceu por 2-0 e arrecadou pela terceira vez da história o troféu de vencedor da Liga dos Campeões africanos de futebol, isto enquanto o Al Ahly continua a liderar a lista do maior número de troféus arrecadados com dez triunfos na prova.

Tiago Azulão, melhor marcador

O avançado brasileiro do Petro de Luanda, Tiago Azulão, foi o melhor marcador da prova com 6 golos apontados com a equipa angolana.

Pela primeira vez na história da Liga dos Campeões Africanos de futebol, um jogador estrangeiro venceu o prémio de melhor marcador.

No segundo lugar ficaram o egípcio Mohamed Sherif (Al Ahly) e o marroquino Zouhair El Moutaraji (Wydad), ambos com cinco golos marcados.

Tiago Azulão (capitão), avançado brasileiro do Petro de Luanda. © Cortesia Tiago Azulão

