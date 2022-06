União Africana/Rússia

Macky Sall diz a Putin que África é "vítima" do conflito na Ucrânia

Macky Sall (esq.) e Vladimir Putin (drt.) em Sotchi, a 3 de Junho de 2022. AP - Mikhail Klimentyev

O Presidente do Senegal e presidente em exercício da União Africana, Macky Sall, reuniu-se hoje com o homólogo russo, Vladimir Putin, em Sotchi, na Rússia para falar sobre o bloqueio na exportação de cereais que está a afectar fortemente os países africanos. Macky Sall afirmou-se satisfeito com o encontro e disse que Vladimir Putin se mostrou consciente que a crise e as sanções criam sérios problemas às economias frágeis como as economias africanas.