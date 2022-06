Futebol: Cabo Verde e Moçambique venceram na fase de apuramento para o CAN 2023

Futebol

Cabo Verde venceu por 2-0 o Togo na fase de apuramento para o CAN 2023.

A fase de grupos de apuramento para o CAN 2023 de futebol prossegue durante esta semana. Dois países lusófonos - Cabo Verde e Moçambique - realizaram os seus respectivos jogos a contar para a segunda jornada. As duas selecções acabaram por derrotar respectivamente o Togo e o Benim.

Cabo Verde e Moçambique estão na luta para tentar chegar ao Campeonato Africano das Nações que vai decorrer na Costa do Marfim em 2023.

Moçambique no segundo lugar no Grupo L

Moçambique venceu por 0-1 na deslocação ao Benim, num jogo a contar para a segunda jornada no Grupo L.

O único tento da partida foi apontado pelo avançado Geny Catamo, aos 38 minutos. Recorde-se que o internacional moçambicano de 21 anos pertence ao Sporting Clube de Portugal.

Com este resultado, e após o empate a uma bola frente ao Ruanda, a selecção moçambicana ocupa o segundo lugar com 4 pontos, atrás do Senegal que tem seis pontos.

De notar que o Ruanda está na terceira posição com um ponto enquanto o Benim ocupa o último posto sem nenhum ponto.

Em Setembro decorrem duas jornadas: Moçambique defronta o Senegal por duas vezes.

Reinildo Mandava (direita), internacional moçambicano. © AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO

Cabo Verde também no segundo lugar no Grupo B

Cabo Verde venceu por 2-0 o Togo, em território marroquino, visto que a selecção cabo-verdiana não pode receber jogos em território nacional, num encontro a contar para a segunda jornada no Grupo B.

Os dois tentos cabo-verdianos foram apontados pelo avançado Júlio Tavares e pelo médio Jamiro Monteiro.

Com este triunfo, e após a derrota por 2-0 frente ao Burkina Faso, os Tubarões Azuis ocupam o segundo lugar com 3 pontos, atrás do Burkina Faso que tem seis pontos.

De notar que o Togo e Essuatíni estão nos dois últimos lugares com apenas um ponto.

Em Setembro decorrem duas jornadas: Cabo Verde defronta Essuatíni por duas vezes.

Troféu do Campeonato Africano das Nações de futebol. © AFP - GABRIEL BOUYS

