Visita histórica do Rei belga à República Democrática do Congo

O rei belga, Philippe, e o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, no aeroporto de Kinshasa, 7 de Junho de 2022.

A visita histórica e duas vezes adiada do rei dos belgas Philippe e a rainha Mathilde à República Democrática do Congo (RDC) começou esta terça-feira, 7 de Junho, e dura seis dias.

Já se passaram mais de dez anos desde que um soberano belga visitou a República Democrática do Congo (RDC). O rei Philippe chegou esta terça-feira, 7 de Junho, a Kinshasa, depois de ter expressado numa carta o seu “profundo pesar” pelo sofrimento causado pela era colonial.

"Desta vez é certo", escreve a rádio-televisão belga RTBF. Depois da viagem ter sido adiada três vezes, devido à pandemia e à guerra na Ucrânia, o rei dos belgas está finalmente na República Democrática do Congo (RDC), na companhia da esposa, a rainha Mathilde, e do primeiro-ministro, Alexandre De Croo.

Um acontecimento raro, dadas as relações delicadas que a Bélgica mantém com a RDC – que representa 80 vezes a área da Bélgica. A última viagem desse tipo data de 2010, na época entre Albert II e Joseph Kabila.

Para Philippe, que sucedeu ao pai em 2013, “é agora ou nunca”, já que o rei “se queria absolutamente afastar do período pré-eleitoral” e evitar envolver-se, por exemplo, nas eleições presidenciais marcadas para 2023.

Esta viagem tem uma duração de uma semana até Kinshasa, Lubumbashi, as minas de Katanga, com o médico ginecologista congolês, célebre pela acção humanitária na República Democrática do Congo, onde gere um hospital em Bukavuo Denis Mukwege e ao encontro das vítimas das guerras no leste do país.

O monarca vai visitar locais que recebem refugiados de Kivu do Norte, onde rebeldes armados têm lutado contra o governo, obrigando milhares de civis a fugir da região.

