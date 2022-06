Senegal: Oposição contesta exclusão de candidatura às legislativas

#Senegal

O líder da oposição no Senegal, Ousmane Sonko, declarou, esta quarta-feira, em Dakar, que não acata a invalidação da sua candidatura às próximas eleições legislativas e anunciou a sua entrada em campanha.

Foi perante uma multidão de apoiantes que o líder da oposição senegalesa, Ousmane Sonko, lançou o que chamou de pré-campanha para as legislativas e disse que a concentração é um aviso ao Presidente Macky Sall que chamou de "único inimigo".

Na sexta-feira, o Conselho Constitucional confirmou a exclusão da lista de Yewwi Askan Wi, uma coligação liderada pelo partido de Ousmane Sonko, o terceiro nas presidenciais de 2019 e candidato declarado às presidenciais de 2024. Em causa, um erro técnico na lista.

Na manifestação pacífica, Ousmane Sonko disse que "se Yewwi Askan Wi não participar nas eleições, não haverá eleições no Senegal". Ora, os analistas temem que a exclusão desta candidatura às legislativas de 31 de Julho possa inflamar os ânimos e provocar confrontos.

O líder da oposição voltou a denunciar uma manobra do chefe de Estado para eliminar um rival das presidenciais de 2024. Dois outros adversários de Macky Sall, o antigo autarca de Dakar Khalifa Sall e o filho do antigo Presidente e ex-ministro Karim Wade, viram as suas ambições suspensas devido a problemas judiciais. Ousmane Sonko também é alvo, desde o ano passado, de um inquérito por alegadas violações. Uma acusação que gerou vários dias de motins que fizeram cerca de uma dezena de mortos.

Desta vez, no final do encontro, Ousmane Sonko disse aos apoiantes para "irem para casa calmamente" e não irem ao Palácio Presidencial. Mas, no final de Maio, de acordo com a imprensa, o líder da oposição pediu aos jovens para "se erguerem" e falou na possibilidade de desalojar o Presidente da sua residência oficial.

