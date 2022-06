CAN 2023: Guiné-Bissau empatou, São Tomé e Príncipe com derrota pesada no apuramento

Futebol

A Guiné-Bissau e a Nigéria estão no mesmo grupo na fase de apuramento para o CAN 2023. Imagem de Arquivo.

São Tomé e Príncipe perdeu por 10-0 com a Nigéria enquanto a Serra Leoa e a Guiné-Bissau empataram a duas bolas na segunda jornada da fase de grupos de apuramento para o CAN 2023 de futebol.

A segunda jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações de 2023 de futebol, que vai decorrer na Costa do Marfim, ficou encerrada nesta segunda-feira 13 de Junho.

Guiné-Bissau empatou com a Serra Leoa

A Guiné-Bissau, que se deveria deslocar à Serra Leoa, disputou o encontro na Guiné-Conacri visto que a Serra Leoa não pode jogar em território nacional por não ter condições para receber jogos internacionais.

A primeira parte do encontro acabou por não trazer nenhum golo e as duas equipas foram para o intervalo com um empate sem golos.

A segunda parte foi mais ‘emocionante’. Em apenas cinco minutos, 47’ e 52’, o avançado guineense, Jorginho, apontou dois golos e colocou os Djurtus em boa posição para arrecadar os três pontos.

No entanto, o jogo complicou-se aos 55 minutos com a expulsão do defesa Saná Gomes.

A Serra Leoa conseguiu aproveitar da vantagem numérica e empatou. Aos 77 minutos, o avançado Augustus Kargbo apontou o primeiro tento, enquanto o avançado Musa Kamara marcou o segundo golo aos 87 minutos.

Baciro Candé, seleccionador dos djurtus, denuncia, nomeadamente, as condições do empate dos serra-leoneses e a agressão que teria sofrido o guarda-redes guineense.

Baciro Candé, seleccionador da Guiné-Bissau, 14/6/2022

"Foi um jogo atípico: a Guiné-Bissau tentou controlar. Saímos da primeira parte 0 a 0. Na segunda parte entrámos com outra determinação e marcámos logo muito cedo os dois, primeiro e segundo golo. Daí estragou-se o jogo. A expulsão do Saná Gomes, no meu entender, penso que aquilo não é penalty. Podia ser um cartão amarelo porque era fora de área e, pelos vistos, nem sequer fez a falta. Mas, pronto, o árbitro entendeu isso. Tive que abdicar de um jogador, tive que mexer na equipa, exactamente por isso. Jogando 10 contra 11 é difícil. A partir daí a Serra Leoa tentou fazer o seu jogo directo. Houve um pontapé de canto a nosso favor, fizeram o golo: limpinho ! E, a partir daí, o campo começou a inclinar mais até ao golo do empate. Realmente o nosso guarda-redes foi agredido brutalmente. Teve de ir parar ao hospital ! Desmaiou logo na altura. A partir daí ficámos com 9 ! 9 contra 11, tivemos que abdicar de um defesa central para ir à baliza ! "

A Serra Leoa e a Guiné-Bissau empataram a duas bolas. Com este resultado, os Djurtus ocupam o segundo lugar com quatro pontos, a dois do líder, a Nigéria, isto enquanto a Serra Leoa tem apenas um ponto.

São Tomé e Príncipe sofreu derrota pesada

Em Agadir, em Marrocos, São Tomé e Príncipe recebeu a Nigéria e perdeu por 0-10 na segunda jornada da fase de grupos de apuramento para o CAN 2023.

Os golos nigerianos foram apontados pelo avançado Victor Osimhen, que apontou quatro golos - 9’, 48’, 65’ e 84’ -, pelo avançado Terem Moffi, que bisou - 43’ e 60’ -, pelo médio Moses Simon - 28’ -, pelo médio Peter Etebo - 55’ -, pelo avançado Ademola Lookman - 63’ -, e pelo avançado Emmanuel Dennis - 90+2’ -.

Esta vitória da Nigéria tornou-se na maior vitória de sempre dos nigerianos, agora comandados pelo português José Peseiro.

Com este resultado a Nigéria lidera o Grupo A com seis pontos, enquanto os são-tomenses estão no último lugar sem nenhum ponto.

Recorde-se no entanto que a selecção são-tomense foi reintegrada na fase de grupos apenas a 1 de Junho.

A 16 de Maio ficou-se a saber que as Ilhas Maurícias, eliminadas pelos são-tomenses no play-off de acesso à fase de grupos, venceram uma primeira batalha. A CAF aceitou o protesto das Ilhas Maurícias quanto à primeira mão, devido à utilização do avançado Luís Leal, que não teria respeitado as medidas de luta contra a Covid-19.

No entanto, a história não ficou por aqui. A Federação São-Tomense de futebol interpôs recurso… que foi validado a 1 de Junho.

As Ilhas Maurícias estavam preparadas para jogar, mas estão fora da prova, enquanto São Tomé e Príncipe foi reintegrado apenas oito dias antes do primeiro jogo frente à Guiné-Bissau.

Guiné-Bissau derrotou São Tomé e Príncipe na primeira jornada

Em Marrocos, onde os guineenses receberam o encontro, visto que não podem acolher jogos em Bissau, os Djurtus acabaram por derrotar os são-tomenses por 5-1.

A Selecção dos Falcões e Papagaios até abriu o marcador com um tento aos 21 minutos apontado pelo avançado Eba Viegas.

No entanto, os Djurtus reagiram e acabaram por marcar cinco golos. Os médios Alfa Semedo e Zidane Banjaqui, bem como o avançado Jorginho apontaram um golo cada um, enquanto o avançado Zinho Gano marcou dois tentos.

As duas próximas jornadas da fase de apuramento para o CAN 2023 vão decorrer em Setembro.

Troféu do Campeonato Africano das Nações de futebol. © AFP - GABRIEL BOUYS

