Sudão

Mais de 125 mortos e 50 mil deslocados em novos confrontos no Darfur

O Darfur é palco frequente de violências entre comunidades árabes e não-árabes em conflito por terras e recursos naturais. © Abdulmonam Eassa/RFI

Texto por: RFI 2 min

A ONU deu conta hoje de novas violências no Darfur, no oeste do Sudão, que causaram mais de 125 mortos e 50 mil deslocados no espaço de poucos dias. As violências despoletadas no passado dia 6 de Junho envolveram membros de comunidades rivais, a comunidade não árabe dos Gimir e seus adversários árabes Rizeigat na região de Kolbous, a cerca de 160 quilómetros a norte de El-Geneina, capital do Darfur Ocidental.