Zelensky avisa União Africana que para acabar com a fome é importante combater o colonialismo

Guerra na Ucrânia

via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

O Presidente ucraniano falou hoje perante a União Africana e afirmou que a ameaça da agressividade do colonialismo levado a cabo pela Rússia e por outras potências ameaça criar fome no Mundo.

Volodomyr Zelensky disse perante a União Africana que é graças à Rússia que muitas regiões do Mundo estão hoje ameaçadas pela fome, já que até aqui, graças à agricultura ucraniana, que detém algumas das terras mais férteis no Mundo, a segurança alimentar estava a assegurada.

Segundo líder ucraniano defendeu em video-conferência, é a agressividade da política colonial da Rússia e de outras potências que trouxe a fome ao Mundo com Moscovo a ter invadido a Ucrânia e a bloquear a saída de cereais, mas também as colheitas dos próximos anos, que estão a criar aumentos de preço e escassez de milho e de trigo nalguns países africanos.

O Presidente assegurou que "difíceis negociações" estão em curso com o regime de Vladimir Putin para desbloquear os portos ucranianos do Mar Negro, mas que até agora, não há qualquer progresso, avisando que a fome vai durar enquanto durar esta guerra colonial da Rússia contra a Ucrânia.

Zelensky disse ainda que África é refém desta guerra na Ucrânia, declarando que se trata verdadeiramente de uma guerra e não de uma crise ou um conflito, mas sim de uma guerra brutal, com Putina querer conquistar a terra e a população ucraniana.

Macky Sall, líder da União Africana, agradeceu nas redes sociais a intervenção do Presidente ucraniano, garantindo que os países africanos estão do lado do direito internacional e defendem a resolução pacífica deste conflito.

