Dirigentes da África de Leste decidiram enviar tropas à RDC

A Comunidade da África de Leste preconizou nesta segunda-feira em Nairobi, o envio de uma tropa regional para o leste da República Democrática do Congo, palco de conflitos armados.

A organização anunciou o envio de uma tropa regional da África oriental que terá o dever de cooperar com as forças armadas da República Democrática do Congo, por forma a estabilizar e a garantir a paz no leste do antigo Congo belga, e pediu desde já um cessar-fogo imediato.

Os sete membros da Comunidade da África de Leste (EAC) estiveram reunidos nesta segunda-feira em Nairobi, capital do Quénia, para analisar o conflito armado que aflige o leste daquele país.

Recentemente, a escalada de tensões na região aumentou a animosidade histórica entre Kinshasa e Kigali, alimentada pelo ressurgimento da rebelião levada a cabo pelo Movimento de 23 de março (M23), acusado de ser patrocinado pelo Ruanda, que teria vitimado 26 militares congoleses em janeiro.

O movimento que havia sido vencido em 2013 acabou por ressurgir em 2021, acusando as forças armadas congolesas de não cumprirem com o acordo que previa a retirada das tropas. Na passada segunda-feira, dia 13 de Junho, o grupo assumiu o controlo de um posto fronteiriço entre a RDC e o Uganda, motivando a reunião do grupo regional.

