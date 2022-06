ONU pede "inquérito independente" sobre entrada forçada de migrantes em Melilla

Melilla

A ONU pediu hoje a abertura de um inquérito independente depois da sangrenta tentativa de passagem à força de cerca de 2.000 migrantes para o enclave espanhol de Melilla na passada sexta-feira.

As Nações Unidas pediram esta terça-feira a abertura de um inquérito independente à tentativa forçada de passagem de cerca de dois mil migrantes na fronteira entre Marrocos e a cidade autónoma espanhola de Melilla. Situação que provocou a morte a 23 migrantes e 140 polícias feridos, segundo as autoridades marroquinas.

"Apelamos aos dois países para que seja garantida a realização de um inquérito independente como primeira etapa para determinar as circunstâncias em que ocorreram mortes e ferimentos, assim como o apuramento de todas as eventuais responsabilidade", sublinhou Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado dos Direitos do Homem da ONU.

Trata-se do balanço mais grave de todas as tentativas de passagem de migrantes para as regiões autónomas espanholas de Ceuta e Melilla.

O chefe da comissão da União Africana, o chadiano Mussa Faki Mahamat, denunciou ontem o "tratamento violento e degradante dos migrantes africanos" reclamando um inquérito sobre este drama cujos contornos deverão ser abordados pelo conselho de segurança da ONU.

Entretanto, a justiça marroquina anunciou que pretende avançar com uma acção contra 65 migrantes, na sua maioria sudaneses, por terem participado nesta tentativa de passagem.

