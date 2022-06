Investigadores da ONU autorizados a deslocar-se a Addis-Abeba

Etiópia

A ONU revelou esta quinta-feira ter recebido luz verde das autoridades etíopes para a Comissão Internacional de peritos sobre a Etiópia se deslocar a Addis Abeba, na expectativa de conseguir obter um acesso alargado ao país e investigar as diversas violações dos Direitos Humanos que têm sido denunciadas nos últimos meses neste país que atravessa um período de intensos conflitos.

Criada no passado dia 17 de Dezembro de 2021 pelo Conselho dos Direitos do Homem da ONU, a Comissão Internacional de peritos sobre a Etiópia tem um mandato de um ano renovável para investigar a situação vigente no país. Uma situação desde já considerada alarmante pela pela presidente da entidade, a advogada queniana Kaari Betty Murungi, que ao apresentar hoje o primeiro relatório técnico sobre a constituição da missão, deu conta do facto de as violações dos Direitos Humanos, do direito internacional humanitário e dos refugiados "parecerem ser perpetradas impunemente, ainda hoje, por várias partes do conflito na Etiópia".

Discursando hoje em Genebra perante o Conselho de Direitos Humanos, a dirigente da Comissão Internacional de peritos lançou um apelo para que "o governo etíope ponha fim a essas violações no seu território e faça comparecer os responsáveis perante a justiça".

Kaari Betty Murungi referiu que a comissão está “extremamente alarmada” perante as atrocidades que têm sido perpetradas contra civis em Oromia, região mais vasta do país que tem sido palco de combates entre grupos rebeldes e forças governamentais.

Esta responsável mencionou também o conflito do Tigray, no norte do país, que desde que foi desencadeado em Novembro de 2020, alastrou rapidamente para as províncias vizinhas de Amhara e Afar e foi marcado por vários abusos.

No passado mês de Novembro um relatório conjunto das Nações Unidas e da Comissão Etíope dos Direitos Humanos (EHRC) compilou vários elementos indiciando possíveis crimes de guerra e crimes contra a Humanidade neste conflito.

Ainda ontem, a EHRC deu nomeadamente conta da situação de 8.500 civis oriundos do Tigray mantidos em detenção há seis meses em dois campos em Semera, na capital da vizinha província de Afar, “sem base legal e de forma discriminatória”.

Ao exigir a sua libertação imediata, a Comissão Etíope dos Direitos Humanos referiu que estes civis foram capturados no passado mês de Dezembro de forma arbitrária e em função da sua etnia nos distritos de Abala, Konaba e Berhale, na zona que faz fronteira entre o Tigray e Afar.

A entidade de defesa dos Direitos Humanos refere que estas detenções foram efetuadas "por iniciativa de funcionários de segurança da região de Afar, em colaboração com funcionários civis locais", famílias inteiras tendo sido em seguida separadas, homens e mulheres não estando detidos juntos.

Segundo a EHRC, responsáveis da região de Afar alegam que foram “restringidos os movimentos dos indivíduos para sua própria segurança, bem como no intuito de filtrar suspeitos de crimes ou que representem um risco para segurança".

A Comissão Etíope dos Direitos Humanos refere todavia que as pessoas detidas afirmam estar presas "contra a sua vontade", esta entidade indicando ainda que várias pessoas morreram nos campos de detenção dada a insuficiência de cuidados médicos e de ajuda humanitária.

Na semana passada a EHRC também denunciou execuções sumárias em meados deste mês na região de Oromia de centenas de civis suspeitos de pertencer a um grupo rebelde local que se aliou no ano passado aos separatistas do TPLF do Tigray.

A multiplicação dos relatos de massacres nestes últimos tempos na Etiópia tem suscitado muita preocupação nomeadamente por parte dos Estados Unidos mas igualmente da União Europeia, estas entidades tendo apelado a investigações independentes.

As autoridades etíopes mostravam-se até agora renitentes em autorizar qualquer entidade externa a deslocar-se ao país no intuito de averiguar a situação no terreno. Em Setembro do ano passado, inclusivamente, as autoridades etíopes chegaram a expulsar 7 responsáveis de agências da ONU que acusaram de "ingerência".

