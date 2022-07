Governo maliano anuncia calendário eleitoral na antevéspera da cimeira da CEDEAO

Mali

O governo maliano adoptou um calendário eleitoral transitório três dias antes da cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) em Accra, no Gana.

Um referendo constitucional ficou agendado para março de 2023, enquanto as eleições legislativas devem decorrer em novembro do mesmo ano, e as presidenciais em fevereiro de 2024.

A publicação deste calendário vem na sequência do azedar de relações entre o Mali e a CEDEAO, a comunidade regional, que discutirá sobre as sanções impostas aos militares em janeiro após o golpe de estado efectuado a 24 de maio de 2021. Recorde-se que o Burkina Faso e a Guiné (Conakry) se encontram na mesma situação.

Este acontecimento também coincide com o anúncio da França nesta sexta-feira (01), do fim do destacamento da força de intervenção Takuba, um grupo de forças especiais europeias encarregadas de acompanhar as forças malianas na luta contra os grupos jihadistas filiados à Al-Qaeda e ao Estado islâmico.

Este evento marca um novo patamar na crise diplomática entre Paris e Bamaco.

