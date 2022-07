Sudão

Sudão: Manifestantes voltam a sair às ruas do país

RFI

No Sudão, centenas de manifestantes voltaram a sair às ruas nesta sexta-feira, 1 de Julho, para protestar contra o poder militar que vigora no país desde o ano passado. Os sudaneses acusam o general Abdel Fatta al-Burhane, autor do golpe de Estado, de ter mergulhado o Sudão numa crise política e económica.