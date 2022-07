Cedeao

CEDEAO: Cimeira decisiva este domingo em Acra

Os países da CEDEAO reúnem-se este domingo em Accra, Gana. © Wikicommons

Os países da CEDEAO reúnem-se este domingo em Acra, Gana, numa cimeira decisiva para as juntas militares no poder no Mali, na Guiné-Conacri e no Burkina Faso. Bamaco espera o levantamento das sanções, mas o calendário de transição proposto pela junta militar ainda está longe das exigências iniciais da CEDEAO.