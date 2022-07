Futebol

Futebol: CAN vai decorrer em 2024 na Costa do Marfim

O Campeonato Africano das Nações de 2023 vai decorrer entre Janeiro e Fevereiro de 2024. © AFP / Daniel Beloumou Olomo

O CAN, Campeonato Africano das Nações de futebol, que deveria decorrer entre Junho e Julho de 2023 na Costa do Marfim, foi adiado para Janeiro e Fevereiro de 2024, isto devido às más condições climatéricas em território marfinense durante os meses do Verão europeu visto que é a época chuvosa no país.