Futebol: Nigéria perdeu na estreia no CAN Feminino

A detentora do título, a Nigéria, perdeu na estreia frente à África do Sul por 1-2.

O Campeonato Africano das Nações femininas de futebol decorre em Marrocos desde 2 de Julho e até dia 23.

A detentora do título, a Nigéria, que venceu 11 das 13 edições anteriores, perdeu na estreia frente à África do Sul por 1-2 num jogo a contar para a primeira jornada no Grupo C.

No outro jogo do agrupamento, o Botsuana derrotou por 4-2 o Burundi.

A África do Sul e o Botsuana lideram com três pontos. De notar que as duas primeiras selecções avançam para os quartos-de-final bem como os dois melhores terceiros.

No Grupo A, Marrocos venceu por 1-0 o Burkina Faso, enquanto o Senegal derrotou por 2-0 o Uganda. Quanto ao grupo B, as tunisinas venceram por 4-1 o Togo, enquanto as camaronesas e as zambianas empataram sem golos.

Recorde-se que a Nigéria arrecadou as três últimas edições do CAN Feminino, num total de 11 triunfos em 13 edições. A única selecção que quebrou essa hegemonia foi a Guiné Equatorial em 2008 e 2012. No entanto, as equato-guineenses não estão presentes nesta edição de 2022.

Quanto aos países lusófonos, quatro participaram na fase de apuramento: Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

As guineenses conseguiram chegar à segunda ronda, mas foram eliminadas pelo Burkina Faso por 0-7 no conjunto das duas mãos: 0-6 em Bissau e 1-0 em Porto Novo, no Benim, em casa emprestada.

O CAN de 2022 decorre em Marrocos, nas cidades de Rabat e de Casablanca, até dia 23 de Julho.

CAN Feminino 2022. © Courtesy of CAF

