#Burkina Faso/Blaise Campaoré

Antigo Presidente Blaise Compaoré no Burkina Faso após oito anos de exílio

O antigo Presidente do Burkina Faso, Blaise Campaoré, derrubado em 2014. AFP FOTO/ FABRICE COFFRINI

Texto por: RFI 2 min

O antigo Presidente do Burkina Faso, Blaise Campaoré, regressou ao país, esta quinta-feira, pela primeira vez desde que foi deposto em 2014. Oficialmente, trata-se de uma estada de alguns dias para um encontro entre antigos chefes de Estado para reunir esforços contra os ataques jihadistas. A oposição pede a detenção de Blaise Campaoré, que foi condenado, à revelia, a prisão perpétua pelo seu papel no assassínio do seu antecessor Thomas Sankara.