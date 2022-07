Mali

Mali suspende rotações militares da Minusma em clima de nova controvérsia

Veículos da Minusma garantem a segurança do aeroporto de Kidal, no norte do Mali. RFI / David Baché

Texto por: RFI 2 min

O Mali suspendeu hoje com efeito imediato as rotações militares da Minusma, Missão das Nações Unidas no Mali, esta decisão marcando um novo patamar no mal-estar entre a junta militar no poder desde 2020 e os parceiros do Mali.