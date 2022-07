Mali

Exército maliano refere ter repelido um ataque "terrorista" às portas de Bamako

Um veículo blindado de transporte de pessoal visto na principal base militar após um tiroteio pesado ser ouvido nesta sexta-feira, em Kati, nos arredores da capital Bamako, neste dia 22 de Julho de 2022. REUTERS - STRINGER

Texto por: RFI 1 min

As forças de defesa malianas deram conta hoje de um ataque que atribuíram a "terroristas" na base militar de Kati, localidade situada a apenas 15 quilómetros da capital, Bamako. Este ataque que causou pelo menos um morto, é o primeiro desde 2012 a registar-se tão perto do centro do poder no Mali.