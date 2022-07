Tunísia organiza referendo sobre a nova Constituição

Tunísia

A Tunísia organiza amanhã um referendo sobre a nova Constituição. O documento, que deve substituir a Constituição de 2014, visa aumentar o poder do presidente.

Os tunisinos devem pronunciar-se esta segunda-feira, 25 de Julho de 2022, sobre a nova Constituição do país. O referendo tem fortes possibilidades de ser adoptado e a confirmar-se pode transformar esta jovem democracia num regime ultra-presidencial, com risco de deriva ditatorial.

A Tunísia, com 12 milhões de habitantes, está a braços com uma grave crise política, desde que o presidente Kais Saied atribuiu a si próprio todos os poder e passou a governar por decreto, decisão justificada por aquilo que designou de situação insustentável.

“Um golpe de estado” dizem os opositores, “uma concentração excessiva de poder” dizem os defensores dos direitos.

A oposição a Kais Saied, eleito com uma larga maioria em 2019, principalmente o partido islamita Ennahdha, apelou ao boicote amanhã, sublinhando tratar-se de um “processo ilegal” e evocando uma ausência de concertação. A influente central sindical UGTT não deu orientação de voto.

Cerca de 9.3 milhões de eleitores estão inscritos, mas nada garante que a participação no referendo seja elevada, mesmo se amanhã é feriado e se as assembleias de voto estão abertas das 6h00 às 22h00 (hora local).

A última versão da nova Constituição foi escrita pelo próprio presidente e de acordo com os analistas políticos está “a anos luz de ser um projecto laico e democrático”.

Sadok Belaïd, jurista que encabeçou o projecto da nova Constituição acabou por se afastar do texto final, precisamente por considerar que “é passível de abrir a via a um regime ditatorial”.

Analistas e opositores temem o regresso de um regime ultra-presidencial na Tunísia, que corte definitivamente com o sistema parlamentar instaurado no país após a queda do ditador Ben Ali em 2011.

A nova Constituição coloca nas mãos do presidente todos os poderes, que passam inclusive pela nomeação do governo, que deixa de ter necessidade da confiança do parlamento.

