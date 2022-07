Pelo menos 15 mortos em manifestações anti-Monusco no leste da RDC

República Democrática do Congo

Manifestação contra a Monusco em Goma, no Kivu do Norte, neste dia 26 de Julho de 2022.

Pelo menos 15 pessoas foram mortas e cerca de 50 ficaram feridas até agora neste que é o segundo dia de manifestações no Kivu do Norte, no leste da RDC, contra a presença da missão da ONU acusada de ineficácia na luta contra os diversos grupos armados que grassam na região.

Entre os cinco mortos contabilizados até agora nas violências ocorridas em Goma, um jornalista presente no local deu conta de um jovem manifestante mortalmente baleado hoje na cabeça aparentemente a partir de uma base logística da Monusco.

Nesta terça-feira, outros pontos da região estão igualmente sob alta tensão. Em Butembo, cidade importante do Kivu do Norte, 3 capacetes azuis e 7 manifestantes morreram em incidentes registados durante os protestos anti-Monusco, segundo as autoridades locais. Noutro ponto, em Beni, a 350 quilómetros a norte da capital regional, todas as actividades estão igualmente paralisadas, comércios e bombas de gasolina estão encerrados, devido ao bloqueio dos manifestantes anti-Monusco.

Isto acontece depois de já ontem instalações da Missão da ONU na capital do Kivu do Norte terem sido invadidas por centenas manifestantes que partiram vidros, paredes e pilharam computadores, cadeiras, mesas e objectos valiosos. Um ataque condenado tanto pela Monusco como pelo governo que prometeu sanções contra os responsáveis.

Esta situação acontece numa altura em que a ONG 'Human Rights Watch' acaba ontem de denunciar a execução sumária de pelo menos 29 civis desde meados de Junho pelos rebeldes do M23, um movimento activo na região que segundo Kinshasa tem o apoio do Ruanda. Paralelamente, no passado fim-de-semana, 9 civis foram mortos num ataque atribuído às Forças Democráticas Aliadas, outro grupo activo no Kivu do Norte, zona que está há largos anos à mercê da violência de vários movimentos armados.

Presente na RDC desde 1999, a missão da ONU naquele país contabiliza mais de 14 mil homens, sendo uma das mais importantes a nível mundial.

