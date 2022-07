Último dia de campanha antes das legislativas no Senegal

Senegal

O Senegal vai a eleições no domingo (31). Enquanto o campo presidencial espera manter uma maioria confortável, a oposição quer impor uma "coabitação" no parlamento pela primeira vez na história do país.

Esta sexta-feira, 29 de Julho, marca o último dia de campanha eleitoral no Senegal, antes das eleições legislativas de domingo 31 de Julho. Este é o último escrutínio antes das eleições presidenciais de 2024.

Publicidade Continuar a ler

Seis meses após as eleições municipais, cerca de 7 milhões de senegaleses voltam às urnas no domingo para renovar a Assembleia Nacional para os próximos 5 anos.

Entre as oito coligações que disputarão 165 assentos, encontra-se a coligação presidencial “juntos por uma mesma aspiração” (Benno Book Yakaar em wolof) que apoia o actual chefe de estado Macky Sall, e outra que é liderada pela principal figura da oposição Ousmane Sonko, “libertar o povo” (Yewwi Askan Wi em wolof).

O campo presidencial, que domina amplamente a Assembleia Nacional, quer manter uma maioria confortável para permitir ao presidente senegalês governar até às próximas eleições presidenciais em 2024.

Por sua vez, a oposição busca impor uma “coabitação” no parlamento pela primeira vez na história do país, através de uma aliança com Wallu Senegal, uma coligação formada em torno do Partido Democrático Senegalês (PDS), do antigo presidente Abdoulaye Wade.

Esta eleição decorre num contexto tenso.

No mês passado o governo foi alvo de uma forte contestação popular, após a invalidação pelo Tribunal constitucional da principal coligação da oposição, numa clara demonstração de que o povo reprova a ambição do actual mandatário de concorrer a um terceiro mandato.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro