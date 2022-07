Congo-Brazaville: segunda volta das legislativas com duelos importantes

Congo-Brazzaville

Os congoleses voltam às urnas este domingo para a segunda volta das eleições legislativas. A 10 de Julho, a primeira volta foi ganha pelo Partido Trabalhista Congolês (PTC) do longevo Presidente Denis Sassou-Nguesso, que conseguiu manter a maioria ao conquistar 102 dos 151 assentos na Assembleia Nacional.

Após o voto antecipado das forças de defesa e segurança, a 26 de Julho, os congoleses voltam às urnas para renovar a Assembleia Nacional para os próximos 5 anos.

Para esta segunda volta, 25 círculos eleitorais estão em disputa, com duelos e competições importantes a cristalizar o debate nacional.

Em Mouyondzi, na região de Bouenza, no sul do país, a antiga ministra do comércio e actual líder de um partido da oposição, Claudine Munari – que recebeu quase 50% dos votos na primeira volta – enfrentará a Jacqueline Lydia Mikolo, uma candidata do governo.

No resto do país, o governo e os principais partidos da oposição também disputam os assentos restantes.

A principal preocupação dos eleitores e políticos na primeira ronda foi a taxa de participação, mas até ao momento não foram divulgadas quaisquer informações a respeito do número real.

Os observadores indicaram que as mesas de voto abriram mais tarde do que o previsto, facto que levou alguns perdedores a denunciar uma suposta “fraude eleitoral”.

A segunda ronda determinará a principal força de oposição. A União dos Democratas Humanistas (UDH-Yuki), com três membros eleitos e sete na corrida, está a concorrer a este cargo com a União Pan-Africana para a Social-Democracia (UPADS), que conseguiu eleger quatro deputados e colocou outros quatro na corrida.

