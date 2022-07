Eleições Legislativas decorrem no Senegal

Senegal

Cerca de 7 milhões de eleitores senegaleses votam desde esta manhã num ambiente de calma serenidade sem incidentes graves para eleger os seus representantes no parlamento.

Oito listas, ou seja, oito coligações disputam 165 assentos no parlamento.

De acordo com as nossas fontes, Benno Book Yakar e Yewwi Askan Wi do opositor Ousmane Sonko são os favoritos deste escrutínio.

Mais de 15 mil mesas de voto foram instaladas em todo o território nacional, o que permitiu aos senegaleses exercerem os seus direitos cívicos.

O chefe da nação senegalesa Macky Sall, acompanhado da sua esposa, votou esta manhã debaixo da chuva na sua cidade Natal, região de Fatick, que fica situada a 150 quilómetros de Dacar. Depois de cumprir o seu direito cívico, Macky Sall convidou os actores políticos a aceitarem o veredicto das urnas.

A paz, a estabilidade, a coesão nacional e a solidariedade são exigências de um Estado Democrático frisou o Chefe de Estado senegalês, Macky Sall.

O Presidente da Câmara Municipal de Ziguinchor, Ousmane Sonko, votou esta manhã na região meridional do Senegal, Sul do país. Na sua declaração fez um apelo aos jovens em geral de saírem debaixo da chuva para irem votar. Acrescentou ainda que em caso de uma coabitação o país não vai ficar bloqueado, só que Presidente Macky Sall vai estar atento com as prioridades dos senegaleses.

O antigo Presidente, Abdoulaye Wade, votou esta tarde na capital senegalesa no seu bairro Point-E e não fez nenhuma declaração.

As mesas de voto encerram às 18 horas, hora local. Os resultados provisórios serão conhecidos dentro de 48 horas.

Correspondência de Cândido Camará 31-07-2022

