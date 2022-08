Observadores não registaram “confiscação de votos” no Senegal

#Senegal/Eleições

Os observadores internacionais às eleições legislativas de 31 de Julho no Senegal não têm indicação de “confiscação de votos”, como acusou a oposição senegalesa. A declaração foi feita por Patrice Trovada, ex-primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe e líder da delegação da Francofonia enviada ao país.

“Até ao momento em que estou a falar - e ainda há pouco saí de uma reunião de troca de informações com a União Africana e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, não temos nenhuma indicação de confiscação de votos”, declarou Patrice Trovada, ex-primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe e líder da delegação da Francofonia enviada ao Senegal, em declarações à agência Lusa.

Patrice Trovada disse que houve uma "constatação unânime" de que as eleições legislativas de domingo decorreram de “maneira mais do que satisfatória”.

“Não houve atraso na abertura dos locais de voto, as coisas foram conduzidas de uma maneira ordeira, todo o equipamento, o material, as representações estavam presentes. Lamentamos um pouco a participação [na ordem dos 47%, de acordo com o ministério senegalês do Interior], mas parece que não é um facto próprio ao Senegal. Mas tudo correu bem até ao final do exercício”, precisou Patrice Trovoada.

A oposição senegalesa afirmou ter obtido "uma maioria confortável" nas eleições para a Assembleia Nacional, pouco depois de o campo presidencial ter reclamado a vitória nas legislativas. A cabeça de lista da coligação presidencial, Aminata Touré, afirmou que a coligação que encabeçou, Benno Bokk Yakaar, liderada pelo partido do Presidente Macky Sall, Aliança para a República, tinha conquistado 30 dos 46 departamentos e circunscrições eleitorais, incluindo as da diáspora, mas reconheceu a derrota em Dacar, a capital.

