Senegal

Senegal: governo e oposição reivindicam vitória horas antes da publicação

Áudio 01:28

Sénégal: horas antes da publicação dos resultados das eleições legislativas de 31 de Julho, ambas coligações - presidencial e oposição - reivindicam a vitória. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

Texto por: Elton Aguiar 1 min

No Senegal, os resultados das eleições legislativas devem ser publicados hoje às 15 horas do horário local. Porém, no aguardo, o governo e a oposição continuam a revindicar vitória. Um representante da oposição chegou a pedir a suspensão da divulgação dos resultados.