Presidenciais no Quénia: dois favoritos à sucessão de Uhuru Kenyatta

Eleições presidenciais/Quénia

Cartazes de campanha numa rua em Nairobi dos dois principais candidatos às eleições presidenciais de 9 de Agosto no Quénia, o político da oposição Raila Odinga e o actual vice-presidente William Ruto.

No Quénia, as eleições presidenciais acontecem na próxima terça-feira. Na corrida à presidência estão quatro candidatos, mas apenas dois são favoritos à sucessão de Uhuru Kenyatta.

Dentro de dois dias, cerca de 22 milhões de quenianos são chamados às urnas para escolher o próximo Presidente da República, que sucede a Uhuru Kenyatta. Ele que já conduziu o país durante dois mandatos, o limite máximo estabelecido pela actual constituição.

Na corrida à presidência, existem quatro candidatos, mas só dois deles se afiguram como favoritos para conduzir os desígnios do país, segundo as sondagens. De um lado está Raila Odinga, um ex-preso político, de 77 anos, que concorre pela quinta vez ao posto. Este candidato tem já uma extensa carreira na área política. Do outro, está o actual vice-presidente, William Ruto, de 55 anos.

Os dois encerram as campanhas eleitorais este sábado, após terem percorrido o país e tentado captar votos dos quenianos.

Odinga, que tem o apoio do ex-rival Uhuru Kenyatta, promete transformar o Quénia num país de "esperança e oportunidade". Já Ruto promete "reduzir o custo de vida para que todos possam ter uma refeição digna" e lutar contra a corrupção. Os outros dois candidatos, que, segundo as sondagens terão menos votos, são advogados: Dave Mwaure e George Wajackoyah.

Se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos, os dois mais votados seguem para uma segunda volta das eleições, que tem de ser realizada até 30 dias após o primeiro escrutínio.

