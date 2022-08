Antony Blinken: "Os Estados Unidos não ditarão as escolhas de África"

Estados Unidos / África

Depois de visitar a África do Sul, o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, deve agora deslocar-se à RDC e ao Ruanda.

O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, continua o seu périplo pelo continente africano. Depois de visitar a África do Sul, o dirigente chegou à República Democrática do Congo, e depois deverá deslocar-se ao Ruanda.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, já se encontra na RDC, onde deve se reunir com o seu homólogo Félix Tshisekedi. Questionado a respeito do diferendo com o Ruanda, Blinken demonstrou a sua preocupação, e diz que trabalhará para ajudar a reduzir a tensão.

"Há profundas preocupações sobre a violência que estamos a assistir, sobre o potencial para que esta [crise] se agrave e se espalhe no leste do Congo. Há uma determinação mútua para ver se, através da nossa própria diplomacia, e em coordenação com outros parceiros, podemos ajudar a reduzir a tensão e a violência."

O dirigente norte-americano lamentou a deriva autoritária em vários países, e acusou as grandes potências de instrumentalizarem o continente africano para o seu próprio interesse.

"As nações africanas têm sido tratadas como instrumentos de progresso de outras nações, em vez de serem os autores do seu próprio progresso. Uma e outra vez, foi-lhes dito para escolherem um ou outro lado numa grande disputa de poder. Os Estados Unidos não ditarão as escolhas de África, e mais ninguém deveria fazê-lo."

Uma cimeira Estados Unidos – África está prevista para 13 de Dezembro em Washington.

