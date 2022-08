Egipto: Estudante esfaqueada até à morte por recusar avanços amorosos

Egipto

© Wikimedia Commons CC BY SA 3.0 Dr.walid reda ashour

O Egipto está em choque após um novo assassínio selvagem e público de uma estudante na cidade de Zagazig, a cerca de 60 quilómetros do Cairo, a capital.

O Egipto está em choque após um novo assassínio selvagem e público de uma estudante na cidade de Zagazig, a cerca de 60 quilómetros do Cairo, a capital. A estudante acabou por morrer após 17 facadas.

Publicidade Continuar a ler

A justiça egípcia anunciou na quarta-feira ter detido o estudante que matou a colega que tinha recusado os avanços amorosos, isto apenas dois meses após um assassínio similar que provocou indignação no país.

Aliás, há duas semanas, foi executado o assassino de Nayera Achraf, esfaqueada até à morte em frente à Universidade em Junho. Uma pena de morte que as autoridades queriam que servisse de exemplo.

No entanto, na terça-feira, um egípcio de 22 anos esfaqueou uma estudante perto do palácio de justiça da cidade de Zagazig.

A vítima tinha também 22 anos e estudava jornalismo nesta cidade a 60 quilómetros do Cairo.

O assassino vai ser agora julgado e pode ser condenado à pena de morte como no primeiro homicídio que ocorreu no país.

A pena máxima para homicídios no Egipto é a condenação à morte, tendo o país realizado o terceiro maior número de execuções do mundo em 2021, segundo a Amnistia Internacional.

De notar que o Observatório de Crimes de Violência contra Mulheres no Egipto registou mais de 800 casos no ano passado.

Segundo as autoridades, cerca de oito milhões de mulheres foram vítimas de violências desde 2015 por parte do marido, de um familiar ou de um desconhecido no espaço público.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro