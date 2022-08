William Ruto vence eleição presidencial no Quénia

William Ruto

William Ruto foi declarado vencedor das presidenciais no Quénia, torna-se no 5.º chefe de Estado do país e sucedendo a Uhuru Kenyatta que, depois de cumprir dois mandatos, não se podia recandidatar.

Segundo os resultados publicados esta segunda-feira pela comissão eleitoral do país, William Ruto ganhou com 50,49% dos votos. O antigo primeiro-ministro e líder da oposição Raila Odinga ficou em segundo lugar, com 48,85% dos votos.

Apesar da espera de vários dias pelos resultados, a população manteve-se calma, mas o ambiente tornou-se tenso nas últimas horas e a polícia encontra-se em algumas zonas do país para manter ordem perante os milhares de quenianos que saíram às ruas para festejar a vitória do vice-Presidente cessante, como em Eldoret, no Vale do Rift.

Na primeira reacção, William Ruto, prometeu trabalhar "com todos os líderes” políticos de forma "transparente, aberta e democrática".

"A todos os nossos opositores quero dizer-lhe que não precisam de se preocupar. Não vamos olhar para o passado, pelo contrário vamos olhar para o futuro. Tenho consciência que o nosso país vive um momento em que precisa de todos nós para avançar. Não nos podemos dar ao luxo de olhar para o passado, de apontar uma ou outra pessoa do dedo e acusá-las. Devemos unir-nos e trabalhar juntos para que o país funcione, democrático e próspero", declarou.

O anúncio da vitória de William Ruto fica ainda marcado por uma divisão na Comissão Eleitoral do Quénia. A vice-presidente do órgão, Juliana Cherera, anunciou que ela e outros três dos sete membros da comissão eleitoral rejeitavam os resultados.

"Estamos aqui pela natureza opaca do processo não podemos assumir a responsabilidade pelos resultados que vão ser anunciados", defendeu.

Apesar de a espera de vários dias pelos resultados, a população manteve-se calma, mas minutos depois do anúncio dos resultados, começaram protestos em vários bairros da capital Nairobi, como Mathare, Kayole e Kibera. Pneus foram incendiados para bloquear ruas e jovens atiraram pedras enquanto outros sopravam em vuvuzelas e assobios. A polícia foi destacada para controlar algumas zonas do país.

O partido de William Ruto, a coligação Kenya First, conquistou a maioria dos assentos no Senado do Quénia, o segundo maior na Assembleia Nacional.

