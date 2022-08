Cimeira da SADC vai debater Cabo Delgado

#África Austral

Os líderes da África Austral reúnem-se, esta quarta e quinta-feira, na República Democrática do Congo para a cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). Na agenda está a violência armada em Cabo Delgado e o aumento da tensão entre o Ruanda e a República Democrática do Congo.

Publicidade Continuar a ler

Um dos principais temas a serem debatidos nesta 42.ª cimeira é a violência armada na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde forças dos países-membros da SADC têm estado a apoiar o exército moçambicano, desde 2021, no combate contra uma insurgência armada que começou em 2017.

Os líderes da África Austral vão apreciar o relatório da missão militar da SADC e os prazos da sua permanência no país. No mês passado, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral decidiu prorrogar provisoriamente a missão em Cabo Delgado para além de 15 de Julho.

Outro tema em cima da mesa é a mediação, por Angola, da tensão entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Nos últimos meses, a tensão cresceu com o retomar, no reinício de Março, dos combates entre o exército e o movimento rebelde M23, que Kinshasa afirma ser apoiado pelo país vizinho, algo negado por Kigali. Recentemente, um relatório de peritos da ONU indica que o exército ruandês teria feito "intervenções militares contra grupos armados congoleses e posições das Forças Armadas congolesas" nos últimos meses, no leste da RDC, e que teria apoiado os combatentes do M23.

Ainda na agenda da cimeira, está a passagem da presidência da SADC do chefe de Estado do Maláui, Lazarus Chakweran para o Presidente da RDCongo, Felix Tshisekedi.

A SADC é composta por Angola, Moçambique, Botsuana, Comores, RDCongo, Essuatíni, Lesoto, Madagáscar, Maláui, Namíbia, Seicheles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro