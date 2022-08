Mali/França

Mali acusa França de apoiar o terrorismo

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop, enviou uma carta ao Conselho de Segurança da ONU para denunciar as violações do espaço aéreo do Mali, e também acusou as forças armadas francesas de apoiarem os jihadistas. © AFP - YURI KADOBNOV

Texto por: Marco Martins 2 min

O Mali ataca a França perante as Nações Unidas. Numa semana em que a força Barkhane saiu definitivamente do território maliano, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop, enviou uma carta ao Conselho de Segurança da ONU para denunciar as violações do espaço aéreo do Mali, e também acusou as forças armadas francesas de apoiarem os jihadistas. A informação foi confirmada pela RFI.