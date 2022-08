Chade

Abertura hoje do diálogo inclusivo entre as forças vivas do Chade

Timan Erdimi, líder da União das Forças de Resistência (UFR), à chegada ao aeroporto internacional de NDjamena, no passado dia 18 de Agosto de 2022, depois de 17 anos de exílio, para participar no diálogo inclusivo. AFP - AURELIE BAZZARA-KIBANGULA

Texto por: RFI 3 min

Depois de vários adiamentos e apesar do boicote de alguns grupos armados e movimentos da sociedade civil, abriu-se hoje o diálogo inclusivo entre a oposição civil e o exército no poder no país. Depois da sua chegada ao poder no ano passado na sequência da morte do pai, o antigo presidente Idriss Deby, o novo homem forte do país, Mahamat Deby, tinha-se comprometido a organizar um diálogo nacional para restituir o poder aos civis no espaço de 18 meses, prazo renovável uma vez.