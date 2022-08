Angola: corpo de José Eduardo dos Santos chega hoje a Luanda

José Eduardo dos Santos/Angola

O governo de Angola anunciou, este sábado, 20 de Agosto, que os restos mortais do antigo chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, chegam hoje ao país. A notícia é avançada pela agência de notícias Lusa e também pela agência de notícias de Angola (Angop).

Publicidade Continuar a ler

A informação foi confirmada em comunicado pelo governo de Angola, numa nota a que a Lusa teve acesso.

"O executivo angolano torna público que chegam na tarde deste sábado a Luanda os restos mortais do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido no passado dia 8 de Julho em Barcelona, Reino de Espanha", pode ler-se na respectiva nota.

O comunicado dá ainda conta de que a data e o programa das exéquias serão "oportunamente comunicados".

Recorde-se que José Eduardo dos Santos faleceu no início de Julho em Espanha e, desde então, o processo de transladação do corpo tem vindo a sofrer sucessivos atrasos.

Em primeiro lugar, Tchizé dos Santos, uma das filhas do antigo Presidente angolano, pediu que fosse efectuada uma autópsia ao corpo do pai, pois temia que José Eduardo dos Santos pudesse ter sido envenenado. Entretanto, o resultado da autópsia já foi conhecido e aponta para morte por causas naturais.

Outro obstáculo na entrega do corpo tem sido a discórdia existente sobre quem teria direito aos restos mortais do falecido Presidente.

Por um lado, Tchizé dos Santos e os irmãos mais velhos, opunham-se à entrega dos restos mortais à viúva de José Eduardo dos Santos e eram contra a realização de um funeral de Estado em pleno período de eleições em Angola.

Por outro lado, Ana Paula dos Santos, ex-mulher do chefe de Estado e os três filhos em comum desejavam que o corpo fosse enterrado em Angola nos próximos dias.

Entretanto, esta quarta-feira, o tribunal decidiu entregar os restos mortais à antiga mulher e autorizou a transladação do corpo, mas Tchizé dos Santos admitiu, ainda durante a semana, recorrer da decisão ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Este sábado, cinco filhos do ex-Presidente, incluindo Tchizé, afirmaram desconhecer que o corpo do pai já tinha sido entregue à viúva. A advogada da filha de José Eduardo dos Santos já se pronunciou sobre o caso, de acordo com a agência de notícias Lusa.

"Alguma coisa aconteceu. Uma das partes não ter conhecimento disto é estranho, para qualificar a situação de alguma forma", disse Carmen Varela, que admitiu ainda estar a trabalhar num "comunicado".

A advogada garante ainda que haverá uma queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que será apresentada pelos cinco filhos mais velhos, que não tiveram oportunidade de dizer um último adeus ao pai em Barcelona.

Recorde-se que as eleições gerais angolanas acontecem no próximo dia 24 de Agosto.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro