Somália: ataque a hotel em Mogadíscio deixa pelo menos 12 mortos

Ataque/Somália

Em Mogadíscio, capital da Somália, pelo menos 12 pessoas morreram na noite desta sexta-feira, após um ataque contra o hotel Hayat. O ataque foi reinvindicado pelo grupo extremista Al-Shabab, ligado à Al-Qaeda.

Os autores do ataque detonaram dois carros-bomba na entrada do hotel Hayat, geralmente frequentado por elementos do governo. Depois, terão dado continuidade ao ataque a partir do interior da infraestrutura hoteleira, de acordo com informações avançadas pela agência de notícias Reuters. Este episódio resultou em fortes confrontos armados com as autoridades, que tentavam deter os atacantes.

De acordo com a polícia, um dos carros armadilhados bateu numa verdação perto do hotel e outro acabou por partir a porta do edifício. Segundo relatos de testemunhas feitos à Reuters, foram ouvidas várias explosões durante a noite e parte do hotel acabou por ficar destruída.

"As forças de segurança resgataram dezenas de civis, incluindo crianças, que ficaram presos no edifício", disseram as autoridades.

Um funcionário dos serviços de inteligência da Somália, que se quis identificar apenas como Mohamed, disse que a operação da polícia ainda estava a ser levada a cabo este sábado de manhã. O número total de vítimas é, portanto, ainda desconhecido.

Este trata-se do maior ataque em Mogadíscio desde que o novo Presidente, Hassan Sheikh Mohamed, tomou posse em Maio.

Os ataques deste grupo extremista são uma constante na Somália, uma vez que os shebabs lutam há mais de uma década contra o governo. Em Março do ano passado, recorde-se, um ataque com um carro armadilhado matou mais de 20 pessoas à porta de um restaurante.

Aumento dos ataques

Nas últimas semanas, elementos do grupo Al-Shabab, têm vindo a intensificar os ataques em várias zonas do país, incluindo na fronteira entre a Somália e a Etiópia, o que coloca em causa a segurança desta região.

Entretanto, na passada quarta-feira, os Estados Unidos anunciaram que tinham morto 13 jihadistas deste grupo, num ataque aéreo, perto de Teedaan, a cerca de 300 quilómetros a norte de Mogadíscio.

Apesar de terem sido expulsos das principais cidades do país, em 2011, os shebab continuam localizados em várias áreas rurais do país.

