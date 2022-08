Gabão acolhe Semana Africana do Clima

Gabão/Clima

Semana Africana do Clima, no Gabão, de hoje até dia 1 de Setembro. Organizado pela União Africana e pelas Nações Unidas, o encontro de Livreville é uma etapa-chave antes da COP27, prevista para Novembro no Egipto.

Publicidade Continuar a ler

A seca no Corno de África, as temperaturas elevadas no norte do continente africano, inundações no Níger, Sudão e Chade são algumas das preocupações em debate. África encontra-se cada vez mais confrontada com episódios climáticos extremos.

Durante quatro dias, representantes governamentais, dirigentes do sector privado, organizações de desenvolvimento, jovens e a sociedade civil vão, em Libreville, discutir soluções de acção climáticas regionais e impulsionar parceiros locais.

Trata-se igualmente do local ideal para definir uma posição africana conjunta para a Cimeira do Clima prevista para Sharm-el-Sheik.

A escolha do Gabão para anfitrião do encontro não foi aleatória, situado em pleno coração da floresta tropical da África Central, o país é recorrentemente citado pelo seu combate para preservar a biodiversidade. "É o reconhecimento do papel decisivo do nosso país na luta contra as alterações climáticas", escreveu no Twitter o Presidente gabonês Ali Bongo Ondimba.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro