Líbia: um país sempre adiado às voltas com um caos permanente

Tanques do exército líbio, fiéis a Adbelhamid Ddeibah, junto à zona de combates em Tripoli a 27 de Agosto de 2022. © AYMAN AL-SAHILI/REUTERS

Texto por: Miguel Martins 2 min

A Líbia voltou a ser palco, nos últimos dias, de confrontos violentos entre milícias de Tripoli, a capital. Mais de 30 pessoas morreram num país marcado há mais de uma década pela divisão entre o Leste e o Oeste. Um conflito ainda mais esquecido do que no passado, com os holofotes a se manterem na invasão russa da Ucrânia.